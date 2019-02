28. Februar 2019, 21:54 Uhr Haar Anmeldung zur Künstlermeile

Jedes Jahr im Juli lockt die Künstlermeile mit zahlreichen Darbietungen und dem Verkauf von Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten an rund 150 Marktbuden zahlreiche Besucher an. Damit das auch dieses Jahr so bleibt, können noch bis Montag, 18. März, Marktstände bei der Gemeinde angemeldet werden. Die benötigten Unterlagen können unter www.gemeinde-haar.de heruntergeladen werden. Ansprechpartnerin im Rathaus für die Vergabe der Stände ist Anja Rüffer, die per E-Mail an rueffer@gemeinde-haar.de zu erreichen ist.