Die Fraktionen im Haarer Gemeinderat streben mehr Freischankflächen an. Sie haben parteiübergreifend einen Antrag formuliert, in dem sie die Verwaltung im Rathaus auffordern zu prüfen, in welchem Umfang es möglich ist, für Gastronomiebetriebe die Nutzung von Parkplätzen sowie weiterer angrenzender öffentlichen Flächen zur Bestuhlung freizugeben. Dies solle in der Corona-Pandemie gelten, sobald eine Bewirtung draußen möglich ist, aber Innenbereiche noch gesperrt sind. Man wolle auf Wirte zugehen, heißt es, und Bedenken von Anwohnern Rechnung tragen. Eben erst hat der Bauausschuss des Gemeinderats eine Freischankfläche an der belebten Leibstraße genehmigt; allerdings nicht, ohne vorher über Schwarzbauten zu diskutieren, weil die betreffende Fläche vor Jahren bereits unrechtmäßig gepflastert worden war.