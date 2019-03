29. März 2019, 21:54 Uhr Haar Alkoholisiert auf Kollisionskurs

Gleich mehrere Kollisionen hat am frühen Mittwochabend eine alkoholisierte Autofahrerin im Münchner Osten verursacht. Die 57-Jährige prallte mit ihrem Wagen zunächst in Trudering gegen ein geparktes Auto und fuhr danach beim Abbiegen von der Schneiderhofstraße in die Brünnsteinstraße in Haar gegen ein Verkehrszeichen und gegen den Zaun eines Privatgrundstücks. Eine Polizeistreife konnte die Unfallverursacherin in ihrem schwer beschädigten Auto einige Straßen weiter anhalten, da ein Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde sie zur Blutentnahme gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt, es entstand ein Schaden von etwa 6500 Euro.