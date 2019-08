Alkoholisiert am Steuer

Seinen Führerschein für mindestens einen Monat los ist ein 40-Jähriger aus dem östlichen Landkreis. Der Mann geriet am Mittwoch um 18.55 Uhr in Haar in eine Verkehrskontrolle. Polizeibeamte stellten einen Alkoholwert von knapp unter einem Promille fest. Ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot erwarten den Fahrer.