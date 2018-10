12. Oktober 2018, 22:09 Uhr Haar Absurdes aus dem Mikro-Biotop

Robert Blöchl und Roland Penzinger bilden das Duo "BlöZinger" und sie sehen sich als echte Gefahr. Als Gefahr für untrainierte Zwerchfelle. In ihrem Programm "ERiCH", das sie am Donnerstag, 18. Oktober, im Kleinen Theater Haar zeigen, thematisieren sie Absurdes aus dem Mikro-Biotop Familie. Worum gehts? Nachdem das Familienoberhaupt "Erich" gestorben ist, treffen zwei entfremdete Brüder nach 20 Jahren mitsamt dem Rest der Familie wieder aufeinander. Der extrovertierte Lebenskünstler Simon (Penzinger) und der biedere Spießer Jakob (Blöchl) könnten unterschiedlicher kaum sein. Das Ganze wird zum kleinen Familiendrama, bei dem sich die Antagonisten mit Ironie und Sarkasmus die Pointen um die Ohren hauen. Die beiden Österreicher Blöchl und Penzinger arbeiten viel mit Gestik und Mimik. Sie benötigen nur ein Minimum an Requisiten und Kulissen und dennoch dürfte es dem Zuschauer nicht schwer fallen, der Achterbahnfahrt durch Handlungs- und Zeitebenen zu folgen. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Tickets gibt es über www.kleines-theater-haar.de.