Dinge zu organisieren, kann Spaß machen, aber auch ganz schön stressig sein. Ja, so lange es keine "Planungssicherheit" gibt - eines der meist zitierten Worte derzeit-, lässt man es dann eben lieber bleiben. In Haar etwa laufen normalerweise zum jetzigen Zeitpunkt bereits die Vorbereitungen für das "Somma-Festival" auf Hochtouren. "Künstler werden angefragt und gebucht, Stände vergeben, Vereine kontaktiert und Ideen konkretisiert. Doch in diesem Jahr ist das Pandemie-Geschehen ein großer Unsicherheitsfaktor für die geselligen Haarer Kulturveranstaltungen", teilt Claudia Ehrl von der Gemeinde mit. Das planungsintensivste Event, die Künstlermeile, ist daher abgesagt. Aber: "Alles andere, was spontaner und schneller umsetzbar ist, wird den Gegebenheiten entsprechend auf die Beine gestellt." Improvisation ist angesagt: Was im Sommer zu realisieren sei und im Budget liege, werde umgesetzt. Vielleicht kommt dabei sogar ein Somma-Festival light heraus.