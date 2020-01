Der Haarer Gemeinderat hat am Dienstagabend einen Schlusspunkt unter eine Jahre währende Debatte über den Bau eines Wohnhochhauses an der Münchner Straße gesetzt. Das Gremium fasste mit einer Mehrheit von zwölf zu neun Stimmen den Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Damit haben SPD und Grüne den Weg für die Errichtung eines 14-geschossigen Gebäudes an der Ecke zum Jagdfeldring frei gemacht. Dieser Entscheidung war, wie so oft bei diesem Projekt, eine hitzige Debatte vorausgegangen. Die CSU hatte bei allen Beteiligten den Pulsschlag hochgetrieben, als sie sechs Tage vor dem Finale einen Antrag eingebrachte, den Beschluss zu kippen.

Plötzlich sahen sich manche in die Zeit vor sechs Jahren zurückkatapultiert, als erst ein Bürgerentscheid einem hitzig geführten Streit um ein Wohnhochhaus an derselben Stelle ein Ende setzte. Die Gegner verpassten damals das Quorum, es gingen nicht genug Bürger zur Abstimmung. Das Büro Goergens, Miklautz und Partner plante daraufhin trotzdem ein komplett neues Gebäude, gegen das die CSU zuletzt immer wieder Kritik äußerte. Mit ihrem Antrag legte die CSU noch einmal nach. Darin forderte sie, den Beschluss zurückzustellen und zusammen mit dem Investor zu prüfen, welche Maßnahmen zur Anpassung des Gebäudes an den Klimawandel getroffen werden könnten. Insbesondere wollte die CSU geklärt haben, ob eine Begrünung der Fassade technisch möglich und dem Investor zuzumuten sei.

Der Investor und Architekt Goergens reagierte mit schriftlichen Stellungnahmen, wobei die KM-Wohnbau aus Haar offen ihr "Unverständnis" über die fortdauernden Attacken der CSU äußerte. In der Debatte am Dienstag, die 60 Zuhörer verfolgten, ging es zeitweise hoch her. Traudl Vater (SPD) warf der CSU "heuchlerisches" Vorgehen vor der Wahl vor. In 30 Jahren habe sie keinen relevanten umweltpolitischen Vorstoß der CSU erlebt. Architekt Goergens bezeichnete die Forderung nach einem "Green-Building" grundsätzlich interessant, warnte aber, dass dies im konkreten Fall einer Neuplanung gleichkäme.

Durch die an der Fassade vorgehängten Pflanzenbereiche würde der Bauraum verengt, hinter dem Gebäude würden wertvolle, von Bewohnern nutzbare Grünflächen wegfallen. Der Standort an der B 304 mit der großen Nordfassade sei zudem für Pflanzen "ausgesprochen ungeeignet". Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) sagte, das Gebäude sei eine Antwort auf den Klimawandel, weil es viel Grün biete und in zentraler Lage Wohnraum entstehe.

Das Haus wird 42 Meter hoch, in dem Block entstehen 123 Wohnungen, von denen 60 Prozent zur Miete auf den Markt kommen. 16 Apartments werden im Haarer Modell zu vergünstigtem Mietzins vergeben.