Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A 99 ist in der Nacht zum Samstag ein Autofahrer aus den Niederlanden ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn mitteilt, kam der 23-jährige Holländer gegen 1.50 Uhr auf der Ostumgehung Richtung Nürnberg zwischen Hohenbrunn und Haar aus noch nicht geklärter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und schrammte dort an der Mittelleitplanke entlang. Das Fahrzeug überschlug sich schließlich auf dem linken Fahrstreifen und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein nachfolgender 33-Jähriger aus Aschheim krachte mit seinem Auto frontal gegen dessen Fahrerseite, der Wagen kam schwer beschädigt zum Stehen. Der holländische Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, während sein Beifahrer und der Fahrer des anderen Wagens mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Fahrbahn war für etwa fünf Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz waren mehrere Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren. Zeugen werden gebeten, sich bei der VPI Hohenbrunn unter der Telefonnummer 08102/74450 zu melden.