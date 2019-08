6. August 2019, 22:09 Uhr Haar 16-Jähriger prallt mit Rad gegen Auto

Ein 16-Jähriger aus Trudering ist am Montag in Haar vor ein Auto geradelt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Haarer Polizei missachtete der Jugendliche gegen 17.40 Uhr an der Kreuzung der Keferloher mit der Gronsdorfer und der Dr.-Mach-Straße ein Stoppschild. Eine 49-Jährige aus Haar, die die Kreuzung gerade überqueren wollte, versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Der Radfahrer prallte gegen das Auto. Er wurde mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus Neuperlach gebracht. Der Zusammenstoß war so heftig, dass das Auto der 49-Jährigen auf der linken Fahrzeugseite stark eingedrückt wurde.