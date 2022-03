Im regionalen Roboterwettbewerb der "First Lego League" ist das Robotikteam des Gymnasiums Ottobrunn mit dem Namen "Go Robot" zum Champion gekürt worden. Die sieben Schüler haben sich damit gegen elf andere Teams durchgesetzt und in den vier Disziplinen des Wettbewerbs Spitzenplätze belegt. In der Disziplin Forschung konnte Go Robot mit einem Konzept für intelligente Mülltonnen, die sich mittels Sensoren melden, wenn sie geleert werden müssen, und einem dazugehörigen Prototypen den dritten Platz belegen. Platz zwei erreichten die Ottobrunner in der Disziplin Grundwerte für die erfolgreiche Eingliederung neuer Teammitglieder. Ebenfalls den zweiten Platz belegten sie in der Disziplin Design mit dem neuen Robotersystem "Spike" und der Umschreibung aller ihrer Programme in die Programmiersprache Python. Den ersten Platz konnte Go Robot in der Disziplin "Robot Game" belegen, in dem der Roboter der Ottobrunner Schüler das Höchstergebnis von 600 Punkten erzielte. Damit sind die Ottobrunner das einzige Team, das in allen Disziplinen unter den besten Drei war. Der jährliche Roboterwettbewerb der First Lego League soll Schülern den Zugang zu technischen Fächern erleichtern. Nach seinem diesjährigen Erfolg wird das Team des Gymnasiums Ottobrunn zum Qualifikationswettbewerb nach Siegen fahren, wo die Startplätze für das Finale ausgespielt werden.