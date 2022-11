Die Aula des Gymnasiums Höhenkirchen avanciert an diesem Sonntag, 27. November, zum Schauplatz eines besonderen Konzertes: Die Jungen Münchner Symphoniker wollen dort ihre Klasse demonstrieren, etwa bei der Aufführung von Tschaikowskys fünfter Sinfonie in e-Moll. Das bietet dem Hösi-Sinfonieorchester des Gymnasiums, sich im Zusammenspiel mit dem vornehmlich aus ambitionierten Studenten zusammengesetzten Münchner Ensemble zu profilieren: "Eine besondere Freude und Ehre zugleich ist es, dass unsere Schülerinnen und Schüler bei zwei Stücken gemeinsam mit den erfahrenen Orchestermusikern auftreten können", so Schulleiterin Claudia Gantke.

Zu Beginn des Abends werden also beide Orchester aus der Kantate "Wachet auf" von Johann Sebastian Bach das Orchesterarrangement "Sleepers Wake" sowie den großen Marsch aus Richard Wagners "Tannhäuser" gemeinsam aufführen. Danach wird die georgische Geigerin Anna Kakutia in der Symphonie Espagnole von Eduard Lalo den Part der charaktergebenden Solovioline übernehmen. Und zum Abschluss erklingt Tschaikowskys fesselnde Schicksalssymphonie Nr. 5.

Damit geben die Jungen Münchner Symphoniker nach der Premiere 2019 erneut ein Sonderkonzert im Höhenkirchner Gymnasium. Dahinter stecke auch das Anliegen von Orchester und Schule, "klassische Musik vor Ort lebendig werden zu lassen und zudem Brücken und Verständigungsmöglichkeiten zwischen Schülern und erfahrenen Musikern zu initiieren", so Gantke. Der Eintritt ist frei, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Neben Schülern und Lehrern sind auch Gäste eingeladen.