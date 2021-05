Von nächsten Montag an sollen wieder alle Grundschule wenigstens in den Wechselunterricht zurückkehren.

Von Daniela Bode

Erleichterung an den Grundschulen: Von Montag an sollen auch im Landkreis München alle Grundschüler wieder in den Wechselunterricht gehen dürfen, vorausgesetzt der Inzidenzwert bleibt unter 165. Danach sieht es aktuell aus: Am Dienstag lag der Wert bei 104,1, am Mittwoch fiel er auf 93,3. Die Resonanz auf die Entscheidung der Staatsregierung ist unter Schulleitern durchweg positiv. "Wir freuen uns riesig darauf, dass die Kinder wieder kommen dürfen", sagt etwa Susanne Sieben-Pröschel, Rektorin der Grundschule Neubiberg. Eltern beurteilen die Rückkehr zum Präsenzunterricht unterschiedlich.

Zuletzt durften nur die Viertklässler in die Schule gehen, für alle anderen Grundschüler galt in Bayern - anders als in den übrigen Bundesländern - die Zahl von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner als Grenze. Am Montag verkündete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einem Treffen des CSU-Vorstands, dass von kommender Woche an auch in Bayern der Grenzwert der Bundesnotbremse gilt. Es soll aber weiterhin bei der Masken- und Testpflicht bleiben.

Kinder brauchen den schulischen Alltag

"Wir merken, wie im Distanzunterricht die Motivation nachlässt", sagt Sieben-Pröschel. Die Kinder bräuchten den schulischen Alltag, sie bräuchten ihre Mitschüler. Damit alle Kinder sogar jeden Tag zur Schule gehen können, erarbeitet man an ihrer Schule gerade ein Modell: Danach soll morgens die eine Hälfte kommen und nach einer Reinigung des Schulhauses im Anschluss die zweite. Organisatorisch sieht sich die Schule gewappnet. Das Hygienekonzept bleibe bestehen, auch die Schnelltests seien zur Routine geworden.

Auch Gabriela Löffelmeier sagen die geplanten Öffnungen zu. "Grundsätzlich finden wir Lehrer es natürlich besser, wenn die Kinder in der Schule sind als zu Hause", sagt die Rektorin der Grundschule an der Jahnstraße in Unterhaching. Auch wenn die Kinder digitalen Unterricht gut mitmachten. "Nach 60 Minuten sind sie nicht mehr konzentrationsfähig." Löffelmeier ist nur skeptisch, weil der Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht nicht mehr freitags entschieden wird, sondern auch unter der Woche, wenn der Grenzwert drei Tage über- oder unterschritten wird. Wie das funktionieren soll, könne sie sich noch nicht vorstellen. Für kommende Woche von Distanz- auf Wechselunterricht überzugehen, sieht sie indes nicht als Problem. "Wir haben die Pläne für beide Unterrichtsformen in der Schublade." Auch die Liste für die Kinder, die Notbetreuung brauchen, stehe grundsätzlich.

Detailansicht öffnen Gabriela Löffelmeier ist Rektorin der Grundschule an der Jahnstraße in Unterhaching und findet es nach ihren Worten "natürlich besser, wenn die Kinder in der Schule sind als zuhause". (Foto: Angelika Bardehle)

Positive Reaktionen auf die Rückkehr zum Wechselunterricht kommen auch von der Grundschule Taufkirchen am Wald. "Die Kinder können in den kleinen Gruppen unglaublich viel lernen", sagt Rektorin Hilde Höhn. Natürlich seien manche Kolleginnen wegen der Infektionsgefahr besorgt. "Ich denke aber, mit den Tests sind wir auf der sicheren Seite." Die Rektorin lobt die Kinder, wie gut diese mitmachten. Auch Schulamtsdirektorin Ursula Löwe sieht der Änderung zuversichtlich entgegen: "Unsere Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Kolleginnen und Kollegen sind inzwischen sehr flexibel und werden auch diese Umstellung gekonnt meistern."

Fehlende Sozialkontakte

Bei den Eltern ist das Stimmungsbild etwas differenzierter. "Einige haben Angst wegen des Infektionsrisikos", sagt Kathrin Tauber, Elternbeiratsvorsitzende an der Grundschule Neubiberg. Zuletzt habe es wegen Quarantänemaßnahmen Unverständnis bei einigen Eltern gegeben. Nachdem ein Kind positiv getestet worden war, hätten alle Mitschüler die gesamten Osterferien in Quarantäne verbringen müssen, obwohl in den Klassenzimmern Trennwände stünden und Luftreinigungsgeräte liefen. "Einige Eltern fragten sich, warum das nicht zählt", so Tauber. Einige würden daher ihre Kinder lieber zu Hause beschulen. "Aber es gibt genauso Eltern, die das Risiko in Kauf nehmen."

Tauber selbst hat zwei Kinder in der ersten Klasse und ist nach eigenen Worten "eine Anhängerin des Präsenzunterrichts". Es gehe ja nicht nur um Lerninhalte, sondern auch darum, sich in eine Gruppe einzufügen. "Das geht nur mit mehreren Kindern." Ähnlich sehen das Eltern an der Grundschule an der Jahnstraße in Unterhaching. "Sie finden die Öffnungen positiv, weil den Kindern aktuell die Sozialkontakte fehlen", sagt Elternbeiratsvorsitzender Tobias Petri, der sich bei ein paar Eltern umgehört hat. Es gehe den Familien auch darum, dass "die Klassenstrukturen nicht dauerhaft zerstört werden".

Für verfrüht halten die Befragten die Öffnung im Großen und Ganzen nicht. "Die meisten fühlen sich durch die Tests einigermaßen abgesichert", sagt Petri. Auch er selbst, der zwei Kinder an der Schule hat, findet die geplante Öffnung gut, auch wenn es bei ihnen mit dem Homeschooling ganz gut funktioniere.