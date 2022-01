Von Udo Watter, Grünwald

Detailansicht öffnen Die norwegische Geigerin Eldbjørg Hemsing ist ein Shooting-Star und wird oft als Elfe aus den Norden inszeniert. (Foto: Nikolai Lund)

Es gibt schlechtere Einstiege ins neue Jahr, als ein paar Tage in einem Kloster am Starnberger See zu weilen. Statt den stets drohenden Störgeräuschen einer aufgeregten Außenwelt ausgesetzt zu sein, in einfacher und schöner Abgeschiedenheit innere Einkehr zu üben. Spirituelle Kraft schöpfen, im Park am Ufer spazieren, den Blick zu den Bergen genießen, die besondere Atmosphäre der Klosteranlage einatmen. "Es ist ein toller Ort, ein besonderer Rückzugsort", sagt Regine Müller über das Kloster Bernried.

Eine gewisse Seelenruhe und innere Harmonie, die sie idealerweise von ihrer mehrtägigen Einkehr Anfang Januar am Westufer des Starnberger Sees mitgebracht hat, kann der Grünwalder Kulturreferentin nur förderlich sein für die kommenden Aufgaben. Als Veranstalterin kultureller Ereignisse hat sie wie ihre Kollegen mit den üblichen Unsicherheiten zu kämpfen, wobei in Grünwald die Voraussetzungen ohnehin schwierig sind: das Bürgerhaus Römerschanz ist suboptimal charmant, renovierungsbedürftig und wird seit dem Beginn der Pandemie für größere Kulturveranstaltungen quasi nicht mehr genutzt. Der August-Everding-Saal ist ein feiner Konzertsaal, aber auch nicht allzu groß und durch feste Stuhlreihen gekennzeichnet, was in Zeiten der pandemisch bedingten Einschränkungen ein Handicap ist.

Gleichwohl: Die renommierte Reihe "Grünwalder Konzerte", die im Oktober vergangenen Jahres nach knapp 20-monatiger Zwangspause mit dem Auftritt des Pavel Haas und des Dover Quartetts ein Comeback erlebte, wird auch im neuen Jahr fortgesetzt - und wie: "Wir steigen gleich hochkarätig ein", sagt Müller mit Blick auf das Konzert am 15. Februar von Augustin Hadelich, Violine, und Pianist Charles Owen. Hadelich, 1984 in Italien geborener Deutsch-Amerikaner, gilt als einer der herausragenden Geiger seiner Generation und hat unter anderem einen Grammy Award gewonnen. "Er hat eine wahnsinnige Energie und einen sehr besonderen Ton", urteilt Müller. Sie erinnert sich an den jüngsten Auftritt Hadelichs in Grünwald 2018 als "sensationellen Erfolg". Mit Owen als pianistischen Partner wird er Werke von Beethoven, Ravel und Janáček spielen, zudem Coleridge-Taylor Perkinsons "Louisiana Blues Strut: A Cakewalk for Solo Violin".

Auftritt bei Nobelpreisverleihung

Nominell fast noch prominenter besetzt ist das folgende Konzert am 24. März. Die norwegische Geigerin Eldbjørg Hemsing wird zusammen mit Pianist Martin Stadtfeld und Cellist Daniel Müller-Schott Klaviertrios von Beethoven, Tschaikowsky und Grieg präsentieren. "Das ist eine schöne Besetzung" sagt Müller. In der Tat: Die 1990 geborene Hemsing, die als 22-Jährige mit einem Auftritt bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo internationale Bekanntheit erlangte und vergangenes Jahr auch in Pullach ein gefeiertes Konzert gab, gilt als spannender Shooting-Star. Ihrem Erfolg nicht abträglich ist ihre äußere Erscheinung: "Sie wird gerne als Elfe in Szene gesetzt", so Müller.

Detailansicht öffnen Martin Stadtfeld kennt den August-Everding-Saal bereits. (Foto: Catherina Hess)

Wie Erfolg schmeckt, weiß auch Martin Stadtfeld. Der 41-Jährige, der im August-Everding-Saal schon ein Bach-Album aufgenommen hat, war vor allem in den Nullerjahren, als er viele hochkarätige Auszeichnungen gewann, eine Art junger Klassik-Superstar, bevor es dann ein bisschen ruhiger um ihn wurde. Ein Könner ist er aber natürlich immer noch. Das Gleiche gilt für den 1976 in München geborenen Daniel Müller-Schott, der schon früh wichtige Wettbewerbe gewann und heute ein international gefragter Cellist ist.

Am 7. April folgt der Auftritt des Fauré Quartetts, das als Klavierquartett von Weltformat eine Pionierrolle in der Szene einnimmt. 1995 gegründet, sollte das Ensemble - Erika Geldsetzer (Violine), Sascha Frömbling (Viola), Konstantin Heidrich (Violoncello) und Dirk Mommertz (Klavier) - eigentlich schon im Jubiläumsjahr zum 25-Jährigen in Grünwald spielen. Das Konzert, bei dem Klavierquartette von Gabriel Faurè, Robert Schumann und Ernest Chausson erklingen, wurde aber insgesamt schon zweimal verschoben. "Ich hoffe, es klappt diesmal", so Müller.

Generell spricht sie von einem "unberechenbaren Jahr" und der Notwendigkeit, flexibel zu sein. Die im Moment erlaubte 25-prozentige Auslastung des Saales, der 304 Sitzplätze hat, ist natürlich ein atmosphärischer Malus. Dass große Stars vor vielleicht knapp 80 Besuchern spielen müssen - nun ja: "Gut, es hat dann was von einem Hauskonzert", sagt Müller. Und weist darauf hin, wie großartig es trotz allem sei, "Kultur live zu erleben".

Ein Programmheft gibt es heuer erst mal nicht, der Vorverkauf beginnt jeweils zwei Wochen vor den Konzerten (unter anderem im Kiosk Urban, Auf der Eierwiese 1). Falls sich die Situation entspannen sollte, könnte es im zweiten, bereits durchgeplanten Halbjahr sogar wieder die Möglichkeit geben, ein Abo-Angebot wahrzunehmen. Regine Müller versucht ohnehin, entspannt zu bleiben.