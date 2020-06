Zum Bericht "Wahl in Grünwald bleibt gültig" in der Ausgabe vom 30. Mai, 31. Mai und 1. Juni:

Auf dem Stimmzettel für die Gemeinderatswahl in Grünwald waren bei einzelnen Kandidaten diverse Nebenbeschäftigungen (Aktivitäten in Vereinen und Ähnliches) angegeben. Das Landratsamt sieht diese Angaben als unzulässig an, weil es sich dabei nicht um kommunale Ehrenämter handelt, und stellt somit einen Verstoß gegen die Wahlordnung fest. Trotz dieses Verstoßes erklärt das Landratsamt die Wahl jedoch nicht für ungültig. Zur Begründung führt es aus, es halte den Einfluss der unzulässigen Eintragungen auf den Ausgang der Wahl für eher gering.

Diese Argumentation ist befremdlich. Die einschlägigen wahlrechtlichen Vorschriften schützen die Gleichheit der Wahl, die ein hohes Rechtsgut unsere Demokratie ist. Verstöße gegen diese Normen sind daher immer von Relevanz. Eine Prüfung, ob die Normverletzungen Auswirkungen auf das Wahlergebnis hatten, ist im Rahmen der Wahlprüfung nicht vorgesehen. Sie wäre auch gar nicht praktikabel, weil solche Auswirkungen mit Sicherheit nur festgestellt werden könnten, wenn das vorliegende Wahlergebnis mit dem - leider nicht bekannten - Wahlergebnis, wie es ohne Verstöße gegen die Wahlordnung zustande gekommen wäre, verglichen werden könnte. Der vom Landratsamt angestellte Vergleich der Stimmenverteilung mit den Wahlvorschlägen geht jedenfalls ins Leere. Außerdem übersieht das Landratsamt dabei, dass sich unzulässige Angaben nur auf zwei der fünf Listen auf dem Stimmzettel fanden, die sich durch den Hinweis auf privates Engagement in der Gemeinde möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den übrigen Listen verschafft haben. Für den Wähler war nicht erkennbar, ob die anderen Bewerber solche Angaben mangels entsprechender Tätigkeiten tatsächlich nicht machen konnten oder - wie vom Gesetz vorgeschrieben - unterlassen haben.

Mit anderen Worten: Die Wahlordnung lässt zum Schutz der Gleichheit der Wahl auf dem Stimmzettel nur sehr wenige Eintragungen zu: Name, Titel, Beruf, kommunale Ehrenämter und in der Verfassung genannte Ämter. Alle weiteren Angaben, etwa zu sonstigem Engagement in der Gemeinde, sind persönliche Wahlwerbung und gehören daher allenfalls in Wahlbroschüren. Mit den unzulässigen Angaben auf dem Stimmzettel ist also bei der Gemeinderatswahl in Grünwald der Wahlkampf in die Wahlkabine getragen worden. Die Gleichheit der Wahl war dadurch nicht gewährleistet. Das Landratsamt müsste die Wahl für ungültig erklären.

Ralf Sperling, Grünwald