Weil derzeit nicht absehbar ist, wann die Gemeindebibliothek Grünwald wieder öffnen wird, gibt es einige Änderungen und Angebote für die Leser. So ist es von Montag, 27. April, an möglich, Medien über die Blaue Box zurückzugeben. Folierte Medien sollten vor der Rückgabe mit einem feuchten Tuch und Spülmittel gereinigt werden. Um Schüler bei ihren Prüfungsvorbereitungen zu unterstützen, können diese ebenfalls von Montag an per E-Mail an info@bibliothek-gruenwald.de mitteilen, welche verfügbaren Medien sie benötigen und wann sie diese abholen möchten. Bis zur Wiederöffnung stehen Lesern elektronische Medien über ihr Leserkonto zur Verfügung. Dort besteht ein kostenloser Zugang zu den Online-Datenbanken Munzinger und Brockhaus inklusive Kinder- und Jugendlexikon. Zudem stellt Brockhaus während der Schulschließung ein Schülertraining zur Verfügung. Auch jetzt kann man sich per E-Mail bei der Bibliothek anmelden unter info@bibliothek-gruenwald.de. Dazu benötigt wird Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse. Die Lesernummer, mit der man sich einloggen kann, wird zugeschickt.