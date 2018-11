14. November 2018, 21:25 Uhr Grünwald Zehn Jahre Frauen-Netzwerk

Beruf, Familie und Selbstverwirklichung: Das Leben von Frauen ist komplex geworden. Um dem gewachsen zu sein, braucht es Netzwerke, die nicht nur als Kontaktbörsen funktionieren, sondern vor allem Halt und Sicherheit geben. Der Verein "Network Women Grünwald" bietet Fachvorträge, Hilfe beim Wiedereinstieg in den Beruf und vieles mehr an. Das zehnjährige Bestehen feiern die Frauen am Freitag, 16. November, 19 Uhr, im Bürgerhaus Römerschanz. Bühnenkünstler Gaston Florin tritt mit seinem Programm "Mann spricht Frau" auf. Karten sind für zwölf Euro erhältlich in der Buchhandlung Horn und an der Abendkasse. Näheres zum Netzwerk ist zu finden unter www.network-women.de