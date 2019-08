So hoch wie die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Grünwald soll der Turm der Bücher werden, die Grünwalder Kinder und Erwachsene in den Sommerferien lesen, und das sind 30 Meter. Der Lesemarathon namens 13. Grünwalder Sommerleseclub läuft noch bis Freitag, 13. September. Bis dahin gilt es, sich in zahlreiche Romane oder andere Geschichten - mindestens drei Bücher pro Person - zu vertiefen und diese in einen Fragebogen einzutragen, den es in der Gemeindebibilothek oder der Buchhandlung Horn gibt. Auch die Clubkarte für alle Teilnehmer erhält man dort. Spätestens bis zum 13. September muss man den Fragebogen dann wieder abgeben.

Der Sommerleseclub hat immer spannende Ziele. Im vergangenen Jahr wurde ein 38,5 Meter hoher Bücherstapel geschafft, er war so hoch wie der Grünwalder Maibaum, auch der 24 Meter hohe Turm der Martin-Kneidl-Grundschule wurde schon erreicht.

Es gibt auch diesmal wieder einen zusätzlichen Anreiz: Es wird ein Kampf Kinder gegen Erwachsene. Denn auch letztere dürfen mitmachen, den Buchrücken jedes gelesenen Buches messen, zusammenrechnen und sich die Inhalte merken. Es wird nämlich eine Kontrolle geben, ob die angegebenen Werke auch wirklich ausgelesen wurden. Ob bis September dann Kinder oder Erwachsene den längeren Teil der Feuerwehrleiter erlesen haben, ist die spannende Frage.

Beantwortet wird sie am Freitag, 20. September, beim großen Abschlussfest, das von 15.30 Uhr an auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Hubert-Hopf-Straße 2 gefeiert wird. Die Drehleiter dürfen die Kinder dabei dann auch erkunden.