In Grünwald nimmt die Realisierung des Landkreis-Konzepts für Elektromobilität weiter Formen an. Nachdem bereits seit Ende 2019 eine Ladesäule am Gymnasium in Betrieb ist, werden derzeit weitere geplant, und zwar an der Grünwalder Einkehr an der Nördlichen Münchner Straße, an der Südlichen Münchner Straße an der Schlosspassage, beim Alten Wirt am Marktplatz, in der Parkgarage am Marktplatz, am Wertstoffhof an der Tölzer Straße, bei der Bäckerei Brotzeit an der Laufzorner Straße und am Lil-Dagover-Ring bei Bavaria Film. Im Haushalt 2020 sind dafür 135 000 Euro bereitgestellt. Gebaut werden die Ladesäulen vom Büro "E-Quadrat". Der Grünwalder Gemeinderat hat das Konzept jetzt genehmigt.