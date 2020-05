Reich beschenkt mit Weinlieferungen, Blumen oder Gemälden, je nach Wunsch, haben sieben Gemeinderäte die Arbeit im Lokalparlament hinter sich gelassen. Sie wurden in der letzten Sitzung des alten Gemeinderates von Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) verabschiedet. Er selbst betonte, dass er nicht in Abschiedsstimmung sei. "Ich bleibe ja", ließ er sicher nicht ohne Freude wissen. Gehen mussten dagegen unter anderem zwei Parteifreie. So nahmen Dietmar Jobst und Helmut Kraus reiche Weingeschenke der Gemeinde entgegen. Vier Christsoziale wurden ebenfalls von Neusiedl verabschiedet: Thomas Bühler, Wolfgang Kuny, Matthias Schröder (der von der FDP zur CSU gewechselt war) und Katja Victor-Becker, die in Berlin Karriere macht, so Neusiedl. Edith Wassermann (SPD) musste ihre Arbeit mangels Wählerstimmen aufgeben. Nach Coronazeiten soll es noch eine richtige Feier geben, so Neusiedl.