Der neue Firmensitz des gemeindlichen Wasserwerks in Grünwald soll auf einem bisher unbebauten Grundstück an der Bergheimstraße 4 entstehen. Dort soll ein Bürogebäude mit Tiefgarage und Stellplätzen gebaut werden. Der Gemeinderat hat diesen in einer nichtöffentlichen Sitzung im November 2022 bereits gebilligten Beschluss nun öffentlich und einstimmig bekräftigt. In dem Gebäude könnten eventuell zusätzliche Räume für weitere, derzeit aus dem Rathaus ausgelagerte gemeindliche Abteilungen geschaffen werden, etwa das Kulturamt oder Teile der Finanzverwaltung. Inwieweit sich von Bettina Schreyer (Grüne) und Achim Zeppenfeld (SPD) geäußerte Wünsche in punkto "ökologische Bauweise" respektive "Holzbauweise" umsetzen lassen, wird sich zeigen. Stimmen aus der CSU betonten, dass die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen müsse, Alexander Steininger, selbst Architekt, gab zu bedenken, dass Holz derzeit als Baustoff sehr teuer sei.