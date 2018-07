18. Juli 2018, 21:55 Uhr Grünwald Wanderbaustelle

Tölzer und Oberhachinger Straße in Grünwald werden saniert

Von Michael Morosow, Grünwald

Zuerst wird es laut, dann kommt der Flüsterasphalt: Nachdem die Arbeiten am Fernwärmenetz in der Ortsmitte abgeschlossen sind, saniert die Gemeinde Grünwald bis in den September hinein die Tölzer und die Oberhachinger Straße. Der Anfang ist bereits gemacht, seit 9. Juli ist die Tölzer Straße im Bereich zwischen Eierweise und Stöckelkreuzweg komplett gesperrt. Für die Umleitungsstrecke wird an der Kreuzung der Oberhachinger mit der Sudetenstraße eine provisorische Ampelanlage aufgestellt. Die Vollsperrung endet am 29. Juli.

In der zweiten Bauphase nehmen sich die Arbeiter die Oberhachinger Straße im Bereich zwischen Marktplatz und Laufzorner Straße vor. Die betroffenen Anwohner müssen dabei nur eine Woche lang den Baulärm ertragen; die Vollsperrung dauert von 30. Juni bis 5. August. Während dieser Zeit wird innerörtlich umgeleitet und an der Abzweigung der Straße An den Römerhügeln von der Tölzer Straße eine provisorische Ampelanlage installiert.

Die dritte Bauphase betrifft die Oberhachinger Straße zwischen Laufzorner und Sudetenstraße. Dieser Abschnitt wird von 6. bis 26. August für den Verkehr komplett gesperrt. Auch hier wird innerörtlich umgeleitet, was in der vierten, für heuer letzten Bauphase nicht möglich ist.

Von 27. August bis 10. September erhält schließlich die Oberhachinger Straße zwischen Sudetenstraße und dem Ortsende einen Flüsterasphalt. Während dieser Zeit sind Staus programmiert, wird doch die Oberhachinger Straße zwischen Oberhaching und Grünwald komplett gesperrt werden. Innerörtliche Umleitungen sind in diesem Abschnitt nicht möglich, nur der Linienverkehr hat freie Fahrt. Die überörtliche Umleitung wird ausgeschildert. Im kommenden Jahr folgt die Sanierung der Nördlichen und Südlichen Münchner Straße.