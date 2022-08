Wie Wald vor Hochwasser schützt und vieles mehr über diesen einzigartigen Lebensraum erleben Besucher des Walderlebniszentrums Grünwald. Mehr als 17 000 Besucher hat die Einrichtung der Bayerischen Forstverwaltung im ersten Halbjahr 2022 gezählt - unter ihnen 816 Schülerinnen und Schüler aus den Landkreisen Ebersberg, Erding, Freising, München und der Stadt München. Bei den Führungen geht es zum Beispiel darum, wie Waldbäume sich über Trockenperioden hinwegretten, was Försterin und Förster im Wald tun, aber auch um die Tiere, die im Wald leben. Waldpädagogik gehört seit 1998 zum Bildungsauftrag der Bayerischen Forstverwaltung. Das Ziel: vor allem bei der jungen Generation Interesse für den Wald zu wecken. Deswegen vermitteln neben den Revierleiterinnen und Revierleitern in den Landkreisen auch Förster und Försterinnen wie Xenia Münke (im Bild mit Teilnehmern einer Veranstaltung) etwa am Walderlebniszentrum Grünwald zielgruppengerecht Wissenswertes über den einzigartigen Lebensraum Wald, seine nachhaltige Bewirtschaftung und die Menschen, die mit und in ihm arbeiten. In seinem aktuellen Programm bietet das Walderlebniszentrum Grünwald noch bis Mitte Dezember Einblicke in den Lebensraum Wald. Es ist zu finden unter https://www.aelf-ee.bayern.de/forstwirtschaft/wald/277256/index.php.