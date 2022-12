Von Udo Watter, Grünwald

Als Ingrid Reinhart ihr Plädoyer für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Gabriel-von-Seidl-Straße beendet hatte, brandete kurz Beifall im Hubertus-Lindner-Saal auf. Nicht zuletzt der Wunsch der Grünen-Gemeinderätin, in allen Grünwalder Straßen "außer den beiden Hauptverkehrsadern" Tempo 30 zu haben, fand Anklang unter den knapp 40 Besuchern, die der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstagabend einen ungewohnten atmosphärischen Rahmen verliehen. Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) indes war not amused und erklärte, dass derartige Zustimmungsbekundungen in der Sitzung "nicht gestattet" seien.

Sie halfen auch nicht. Obgleich die christsoziale Gemeinderätin Barbara Portenlänger in der Sitzung fehlte, reichte die CSU-Mehrheit im Ausschuss, um das Anliegen aus der Bürgerschaft mit sechs zu fünf Stimmen abzulehnen - was konkret bedeutete, dass keine Verkehrsplaner beauftragt werden, die Prüfung einer durchgehenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 oder 40 Stundenkilometer in der Gabriel-von-Seidl-Straße vorzunehmen. Diesem wiederholt vorgetragenen Anliegen, das von inzwischen fast 200 Bürgerinnen und Bürger unterstützt wird, erging es wie anderen Anträgen in Sachen Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung, die bei der Bürgerversammlung im Oktober gestellt und an den Verwaltungsausschuss verwiesen worden waren.

Der Antrag auf Verlängerung der Tempo-30-Zone in der Kaiser-Ludwig-Straße wurde ebenfalls mit sechs zu fünf Stimmen von der CSU abgelehnt. Einstimmig war hingegen der ablehnende Beschluss bei zwei weiteren Punkten: Der generelle Wunsch einer Bürgerin, die Schulwege in Grünwald besser zu sichern, wurde zwar als nachvollziehbar anerkannt, aber zum einen sind einige Verbesserungen bereits in die Wege geleitet und allgemein wird die Situation nicht als dramatisch eingeschätzt. Dafür spricht auch die Unfall-Statistik - kein Unfall in den vergangenen drei Jahren mit Beteiligung eines Grundschülers - und die Einschätzung der Polizei. Auch der Antrag auf Verkehrsberuhigung in der Perlacher Straße und Wörnbrunner Straße, verbunden mit einem Tempo-20-Wunsch, wurde einstimmig abgelehnt.

"Es ist dort nicht so viel Verkehr, und es wird nicht so viel gerast wie gedacht."

Kontroverser geriet die Debatte um die Situation auf der Gabriel-von Seidl-Straße - zahlreiche Anwohner empfinden diese als ungünstig, speziell für Radfahrer und Fußgänger. Verwaltung und Polizei verwiesen bei ihrer Ablehnung der durchgängigen Geschwindigkeitsbegrenzung aber auf gesetzliche Vorgaben durch die Straßenverkehrsordnung und argumentierten, dass Messungen keine statistische Untermauerung dafür ergeben hätten. Der Grünwalder Polizeichef Andreas Forster erklärte: "Es ist dort nicht so viel Verkehr, und es wird nicht so viel gerast wie gedacht." Unfälle mit Radlern und Fußgängern seien in den vergangenen drei Jahren nicht passiert.

Fabienne Unterreiner vom Ordnungsamt verwies auf das Verkehrsberuhigungskonzept von 2008, auf dessen Grundlage sämtliche Anliegerstraßen in Tempo-30-Zonen umgewandelt worden seien. Die Gabriel-von-Seidel-Straße habe indes die Funktion einer Sammelstraße, für die die Rechtsprechung kein Tempo 30 vorsehe.

Letztlich nutzten weder Reinharts Appell, die Wünsche und Sorgen der Anwohner zu berücksichtigen ("Wir müssten doch alle genügend Hirnschmalz haben, um das hinzukriegen") noch Achim Zeppenfelds (SPD) oder Tobias Brauners (PBG) Hinweise darauf, Tempo 30 als "präventive Maßnahme" einzuführen. Für die CSU betonte unter anderem Gerhard Sedlmair, dass er nicht mitgehen könne, wenn mit Tempo 30 dann auch die Rechts-vor-links-Regel an der jetzigen Vorfahrstraße gelte und erklärte: "Tempo 50 war schon vorher, bevor einige Leute dort hingezogen sind. Und eine Sammelstraße heißt so, weil sich der Verkehr dort sammeln soll."