In der Nacht auf Sonntag ist ein Streifenwagen in Grünwald von der Straße abgekommen und gegen das Brückengeländer der Grünwalder Brücke geprallt. Der 24-jährige Beamte, der am Steuer saß, zog sich leichte Verletzungen zu, seine 24-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Die Streife war gegen 2 Uhr nachts vom Marktplatz kommend in Richtung Brücke unterwegs, kurz vor der Überführung verlor der Polizist aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen das Geländer. Sowohl das Fahrzeug als auch das Geländer wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Brücke zeitweise komplett gesperrt werden.