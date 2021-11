Ein 84-jähriger Autofahrer ist am Freitag Nachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Oberhachinger Straße in Grünwald aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Kleintransporter eines 33-Jährigen kollidiert. Das Fahrzeug des älteren Herrn traf die Fahrerseite des anderen Autos. Dadurch wurde der Kleintransporter in die angrenzende Grünanlage geschleudert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf mehr als 20 000 Euro geschätzt.