Normalerweise fährt die Trambahn direkt an Johann Ebners Garten in Grünwald vorbei.

Johann Ebner ist seit Jahren vom Lärm der Trambahn in Grünwald geplagt. Umso mehr genießt er die Monate, in denen die Schienen erneuert werden. Anderen Nachbarn der Trasse fällt die Stille dagegen gar nicht auf.

Von Claudia Wessel, Grünwald

So müsste es immer sein: Johann Ebner flaniert durch seinen Garten, prüft die Rosen, den frisch gepflanzten Lavendel und die Sunny Sisters in Gelb und Weiß, die er neben seiner Terrasse gepflanzt hat. Während seines Rundgangs durch den Garten kann sich der Grünwalder komplett entspannen, denn nichts stört sein Lärmempfinden: Die Trambahn fährt nicht, weil die MVG die Schienen erneuern lässt. "Es ist für mich paradiesisch im Moment", sagt er. Er kann die ganze Nacht durchschlafen statt wie sonst "nur vier Stunden".

Johann Ebner wohnt mit seiner Frau direkt an den Schienen. Nur eine Hecke trennt ihn normalerweise von den vorbeiratternden Bahnen. Auch das Schlafzimmer zeigt in diese Richtung. Seit Ebner 2008 in Rente gegangen ist, ist ihm der Lärm so richtig aufgefallen und seither kämpft er für Verbesserungen. Immer wieder wandte er sich an die zuständigen Hauptabteilungen "Fahrzeug" und "Gleise" der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). "Sie haben sich jahrelang gewehrt, mir Auskunft zu geben", sagt Ebner. "Mittlerweile kenn ich die beiden Leiter sehr gut." Und inzwischen antworteten sie Ebner auch immer.

Statt Schotter soll Rasen zwischen die Gleise, das könnte den Lärm mindern

Daher ist er natürlich auf dem Laufenden, was die Arbeiten betrifft, die derzeit vorgenommen werden. "Heuer werden die Gleise vom Autariplatz bis zur Großhesseloher Brücke erneuert", weiß er. "Die Barrierefreiheit an den Haltestellen wird verbessert." 2023 darf sich der Rentner auf eine weitere kurze Pause freuen, denn die Baumaßnahme wird dann erst fertiggestellt. "Wir werden im zweiten Halbjahr 2023 in einigen der heuer erneuerten Abschnitte das Substrat für zukünftige Rasengleise einbringen", erklärt MVG-Pressesprecher Maximilian Kaltner. Das sei früher nicht möglich, da der unter dem Substrat liegende Schotter zunächst etwa ein Jahr liegen müsse. "Dafür wird die Strecke dann erneut gesperrt - für etwa zwei Wochen", so Kaltner.

In Grünwald selbst werden die Gleise vorerst nicht erneuert, hat Ebner erfahren. Eventuell sei dies für 2028 geplant, man prüfe aber bis dahin auch, ob es so etwas wie "Flüstergleise" gebe. Das Wort gibt es nicht, Ebner sagt es nur in Anlehnung an Flüsterasphalt, mit dem ja auf Straßen bereits die Lärmentwicklung vermindert wird. Statt Schotter soll sich dann Rasen zwischen den Gleisen befinden. Der zurzeit rund 25 Jahre alte Schotter sei inzwischen stark komprimiert und übertrage dadurch den Schall leider gut. Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft habe durchaus das Ziel, den Trambahnlärm zu verringern, sagt Ebner.

Das bestätigt Kaltner: "Stadtwerke und MVG richten sich bei der Erneuerung von Gleisanlagen genauso wie beim Neubau an alle vorgeschriebenen Normen. Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften setzen wir möglichst geräuscharme Lösungen ein", sagt er. "Zusätzlich werden wir in Kürze eine Rundlaufmessanlage in Betrieb nehmen, die die Fahrzeuge auf Unrundheiten an den Rädern überwacht und so mögliche Störquellen frühzeitig erkennt."

"In Paris fährt die Metro auf Gummirädern", weiß der Anwohner

Um die Verkehrswende zu schaffen, bräuchten Stadtwerke und MVG eine "zuverlässige Trambahn" mit einer intakten Infrastruktur. "Gleichzeitig arbeiten wir an diversen Neubauprojekten, um unser Netz zu erweitern", so der MVG-Sprecher. Auch Ebner meint, dass Verbesserungen langfristig durch Veränderungen an Gleis und Rad möglich werden. "In Paris fährt die Metro auf Gummirädern", sagt er.

Im Moment jedenfalls ist Johann Ebner sehr zufrieden mit der Lage seines Hauses, das die Familie geerbt hat. "Ich bleibe daheim und sitze im Garten", sagt er. Bei Regen unter dem Dach auf der Terrasse. Die 90 Dezibel der Trambahn fehlen ihm keinesfalls, und er ist auch kein Anhänger der These, dass man sich daran gewöhnen könne. Ganz anders als Michael Lehmann-Horn. Der FDP-Ortsvorsitzende ist mit seiner Familie seit einigen Jahren ebenfalls ein direkter Anlieger der Gleise. "Wir sind sehr froh über die Tram", sagt er. Dass es momentan leiser sei, nehme er gar nicht wahr, denn auch sonst hörten er und seine Frau die Trambahn kaum: "Wenn meine Frau sie mal bewusst wahrnimmt, dann freut sie sich, dass das ihre Verbindung in die Stadt ist."