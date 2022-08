Kolumne von Claudia Wessel, Grünwald

Ist es Einbildung oder wuchern die Gleise tatsächlich schon langsam zu? Schließlich wird bereits seit dem 1. August das Unkraut nicht mehr von darüber fahrenden Trambahnen belästigt, zwischen den Schienen schießt das Grün munter hoch. Auch die ersten Herbstblätter sammeln sich zwischen den Schwellen. Und überhaupt liegt eine ungewohnte Stille über der sonst von Rattern erfüllten Fahrstrecke. All die Häuser und Gärten wenige Meter neben den Gleisen liegen unverhofft in Bestlage, fern jeder Geräuschbelästigung. Vor allem nachts müssen die Bewohner sich vorkommen wie im Märchen, nach einem anstrengenden Tag können sie schon um 21 Uhr einschlafen, ohne wieder geweckt zu werden, kein Quietschen sagt ihnen frühmorgens, dass es 4.30 Uhr ist und die erste Bahn vorüberfährt. Tagsüber können sie in ihren Gärten sitzen und Kaffee trinken wie im Sanatorium.

Nahe der Haltestelle Ludwig-Thoma-Straße geht ein Ehepaar gerade auf seine Haustür zu, die direkt auf die Gleise zeigt. "Wohnen Sie hier?", fragt man. "Ja", sagen sie. "So schön ruhig zur Zeit", sagt man. "Ja, wo die Trambahn nicht fährt", sagt die Frau. Der Mann aber ruft: "Aber die macht uns doch gar nichts aus. Das ist wie wenn man neben einer Kirche wohnt, da hört man das Glockenläuten auch nicht mehr." Vielleicht ist es sogar irritierend für die langjährigen Anlieger, dass das einzige Geräusch weit und breit jetzt das Klackern von Autoreifen ist, die am Bahnübergang über die Schienen fahren.

Sich an einer der Haltestellen niederzulassen, ist jedenfalls zur Zeit ein Entspannungs-Geheimtipp. Es hat etwas Poetisches à la "Warten auf Godot", niemand eilt herbei, kein mit dem Fuß wippender Mensch auf dem Weg zur Arbeit steht mit Kopfhörer neben einem. Und das Beste ist: Es wird auch keiner kommen. Nicht einmal die junge Frau, die in der Ferne vorbeigeht, sich irritiert umdreht und ruft: "Kommt Tram?". Kopfschütteln, sie geht weiter.

Es gibt aber auch Leute, die mit Poesie und Einsamkeit nichts am Hut haben. Der Inhaber von Mr. Kebab zum Beispiel, der an der Endhaltestelle am Derbolfinger Platz jetzt die meiste Zeit alleine an der Biergartentischgarnitur seines Döner-Stands sitzt. "Grünwald ist wie ausgestorben", klagt er. Die Ferien haben die Schüler weggezaubert und die MVG mit ihrer Schienenerneuerung bis zum 13. November seine Laufkundschaft. Übrigens: So einladend auch das Wildwest-Feeling eines Spaziergangs auf stillgelegten Schienen ist, man sollte es lieber doch lassen. Denn es sind durchaus Fahrzeuge unterwegs, zum Beispiel ein Gefährt mit Hebebühne, auf dem Arbeiter beschäftigt sind.