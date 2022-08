Von Claudia Wessel, Grünwald

In der gemeindlichen Tiefgarage in Grünwald brennen noch immer 120 herkömmliche Leuchtstoffröhren und verursachen alljährlich rund 11 000 Euro Stromkosten. Das hat SPD-Gemeinderat Achim Zeppenfeld festgestellt. Er beantragt daher "die sofortige Umrüstung in der Parkgarage am Marktplatz auf LED-Leuchtmittel".

Schon am 28. September 2021 hatte Zeppenfeld das Thema im Gemeinderat angesprochen und nachgefragt, wie weit die Umrüstung in der Parkgarage unter dem Marktplatz vorangeschritten sei. Der stellvertretender Bauamtsleiter Peter Kleßinger teilte ihm damals mit, dass die Umrüstung immer dann erfolge, wenn die Leuchtmittel ausgetauscht werden müssten, etwa bei einem Defekt. Die Verwaltung versprach seinerzeit, den Fortschritt zu prüfen und in einer der nächsten Sitzungen darüber zu berichten. "Ein Bericht hat bis zum heutigen Zeitpunkt, also nach elf Monaten, nicht stattgefunden", beklagt Zeppenfeld.

Dafür hat er nun selbst nachgesehen. Er stellte fest, dass noch keine einzige LED-Leuchtstoffröhre vorhanden ist, zumindest konnte er keine identifizieren. "In den allermeisten Fassungen werden nach wie die herkömmlichen 58-Watt-Lampen verwendet. Die besten LED-Leuchtröhren mit vergleichbarer Helligkeit haben eine Leistungsaufnahme von im Schnitt 24 Watt." Diesen Zustand hält er in der momentanen Situation für unhaltbar. "Jede einzelne alte Leuchtstoffröhre bedeutet erhebliche Mehrkosten", beklagt er. Am Nachmittag seiner Besichtigung Anfang August waren im gesamten Bereich etwa 120 Lampen in Betrieb.

"Es ist davon auszugehen, dass diese Lampen 24 Stunden jeden Tag, das ganze Jahr brennen", sagt Zeppenfeld. Die alten Lampen verursachen nach Zeppenfelds Rechnung Mehrkosten von mindestens 11 000 Euro pro Jahr bei einem angenommenen Stromtarif von 32 Cent pro Kilowattstunde. "Jeder Monat des Weiterbetriebs schlägt mit über 900 Euro zu Buche", rechnet er vor. 120 LED-Leuchtröhren würden etwa ein Viertel davon kosten und das nur einmalig. Auch die Mieter in der Tiefgarage hätten sicher ein Interesse an Einsparungen, da sie ja anteilig an den Kosten beteiligt werden.