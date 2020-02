"Bei seinem ,Lieblingsthema', der Verhinderung eines gemeinnützigen Tennisclubs in Grünwald, sagt der Grünwalder Bürgermeister Jan Neusiedl - einmal mehr - die Unwahrheit." Das erklärt Uwe Schröder, Zweiter Vorsitzender der Tennisfreunde Grünwald, als Reaktion auf das Interview der Süddeutschen Zeitung mit dem Bürgermeisterkandidaten Jan Neusiedl (CSU). Eine Zusammenarbeit mit dem Pächter der gemeindeeigenen Anlage sei nicht von den Tennisfreunden abgelehnt worden, wie von Herrn Neusiedl behauptet, sondern von der Firma Elter Sports. Den Schriftwechsel hierzu zwischen Jan Neusiedl und dem damaligen Gründungsvorsitzenden Christian Geigle hat Schröder aufgehoben. In einem Brief vom August 2017 von Jörn Verleger, dem Geschäftsführer des Freizeitparks, in dem Elter Sports angesiedelt ist, heißt es, er habe nochmals das Gespräch mit Peter Elter gesucht, "um zu prüfen, ob ein bestimmtes Kontingent der Tennisnutzung an die Tennisfreunde Grünwald vergeben werden kann." Man habe Melanie und Peter Elter hierzu im Juni und Juli 2017 gesprochen. "Im Ergebnis sieht Herr Elter keine Möglichkeit, Stundenkontingente dauerhaft an die Tennisfreunde Grünwald zu vergeben", so Verleger. Auch das Schreiben von Peter Elter an Jörn Verleger liegt bei, in dem die Absage ebenfalls steht. "Die Abneigung von Herrn Neusiedl, dem zweitgrößten Sportverein Grünwalds gegenüber ist schon lange bekannt", schreibt Uwe Schröder. "Seinen laxen Umgang mit der Wahrheit, im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Lügen bezeichnet, können wir aber nicht unwidersprochen hinnehmen."

