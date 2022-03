Von Florian Weber, Grünwald

Kaum geht die Gruppe in den Wald hinein. Kaum knacken die ersten Äste unter den Schuhen, passiert die erste von vielen Überraschungen. "C-3PO" taucht auf. Der golden schimmernde Roboter springt aus dem Gebüsch. Er stellt sich vor, hölzern artikulierend, aber zahllose Weisheiten verbreitend. Gerade so, wie man ihn als treuer Begleiter seit der ersten Krieg-der-Sterne-Verfilmung aus dem Jahr 1977 in vielen Folgen des Weltraumepos kennt. So steht er auch fortan den Teilnehmern der Nachtwanderung im Walderlebniszentrum Grünwald mit Rat zur Seite, bei der mehrere Herausforderungen warten und am Ende ein Planet gerettet werden soll. Von diesen Missionen wird es in den nächsten Wochen mehrere geben. Und mitmachen kann jeder.

Bayerns Nähe zu außerirdischen Welten ist spätestens seit Markus Söders "Bavaria One"-Weltraummission allseits bekannt. In Ottobrunn entsteht gerade dieser Space-Cluster. Doch wieso soll man abheben und in die Ferne streben, wenn ferne Welten hier auf der Erde erlebbar werden? Christian Zimmermann macht es möglich. Der Student des Forstingenieurwesens aus Holzkirchen, der auch Walpädagoge ist, bringt im April und im Mai den Planeten "Kashyyyk", die aus Star Wars bekannte und dicht bewaldete Heimat der Wookiees, in den Grünwalder Forst. Die Heimat der braunen Hünen, die über und über mit langem zotteligem Haar bedeckt sind, ist wie im Kino auch zu erleben, bedroht. Wer will, kann eine Analogie zum hiesigen Wald in der Schotterebene ziehen, der durch den Klimawandel und die soeben erst erlebbare Trockenheit im März so stark bedroht ist wie nie.

Detailansicht öffnen Auch einige weitere Gestalten aus dem Star-Wars-Kosmos treten auf. (Foto: Claus Schunk)

"Seitdem ich neun Jahre alt bin, bin ich großer Fan von Star Wars", sagt Zimmermann auf dem Weg durch den Wald. Die Idee, die Welt der Sternenkrieger mit einem Walderlebnis zu verbinden, hat er von seinem Vater: "Der Geburtstag, an den ich mich aus meiner Kindheit noch am stärksten erinnere, ist der, als mein Vater eine Star-Wars-Schnitzeljagd durch den Wald organisierte und verkleidet als Darth Vader aus einem Gebüsch sprang."

Als Zimmermann viele Jahre später nach einem Thema für seine Bachelorarbeit suchte, erzählte er seinem Professor von diesem Kindheitserlebnis. Wie es sich für Waldpädagogen gehört, geschah das natürlich am Lagerfeuer. Der Dozent sei sofort begeistert gewesen, berichtet Zimmermann. Und so entwickelte er ein Konzept für ein Walderlebnis, das die Abenteuer mit Außerirdischen ins hier und jetzt holt. So erhellen jetzt Laserschwerter im Walderlebniszentrum Grünwald die Dämmerung.

Detailansicht öffnen Darth Vader steht im Wald. Christian Zimmermanns Vater trug vor Jahren an dessen Geburtstag dasselbe Kostüm. (Foto: Claus Schunk)

Aber es soll den Teilnehmern nichts mit erhobenem Zeigefinger oder Laserschwert beigebracht werden. "Es geht mehr darum, ein Erlebnis zu schaffen, als Lerninhalte zu vermitteln", sagt Zimmermann. So, wie es auch sein Vater an seinem Kindergeburtstag gemacht hat. Mit einer vielköpfigen Gruppe aus Schauspielern, Laserschwertern und aufwendigen Kostümen gelingt das: Die Wanderung soll die Star-Wars-Welt erlebbar und den Wald zugleich den Teilnehmern vertrauter machen. Und die Augen von Star-Wars-Fans heller leuchten lassen als ein illuminiertes Laserschwert.

Bevor die Waldwanderung beginnt, ertönt die Titelmusik aus Star Wars. Auch manche Überraschung kündigt sich akustisch an. Fernes Geheul schallt durch den Wald. Man fragt sich: Sind das Wölfe, Wookiees - oder ist es doch nur ein Hund? Die Sinne der Wanderer sollen geschult werden. Hören, riechen, schmecken, sehen - alle Sinne werden auf der Tour beansprucht. Sieben Wanderungen sind im Walderlebniszentrum in Grünwald geplant, bei denen nicht nur die Macht, sondern auch die Nacht mit Star-Wars-Liebhabern sein wird. Denn je tiefer es in den Wald geht, desto dunkler wird es natürlich.

Die Wanderungen beginnen bei leichter Dämmerung auf dem Vorplatz des Grünwalder Walderlebniszentrum. Flackernde Laternen werden dann an die Teilnehmer verteilt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren können in Begleitung ihrer Eltern teilnehmen. Anmeldungen sind unter 089/ 649 20 99 oder kontakt@walderlebniszentrum-gruenwald.de bereits möglich. Die erste Wanderung findet am Freitag, 8. April, 19 Uhr statt.