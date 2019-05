23. Mai 2019, 21:59 Uhr Grünwald Spurensuche per Fahrrad

Mit dem Fahrrad und Hella Neusiedl-Hub geht es am Sonntag, 26. Mai, in Grünwald auf Spurensuche zu noch existierenden Schauplätzen und Relikten der Zeit zwischen 1933 und 1945. Welchen Einfluss hatte der Nationalsozialismus auf den Alltag der Menschen? Prominente Täter, Opfer und Gegner des Nationalsozialismus lebten oft in unmittelbarer Nachbarschaft. Es geht vom Wohnhaus des jüdischen Arztes Kurt Rosenmeyer zum Zwangsarbeiterlager und zum Todesmarschdenkmal. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marienbrunnen, die Tour dauert zwei Stunden, die Teilnahme kostet sieben Euro. Anmeldung unter Telefon 089/64 111 82 oder unter www.mvhs.de.