Das in Paris ansässige Quatuor Modigliani bestreitet das nächste Grünwalder Konzert. Amaury Coeytaux (Violine), Loïc Rio (Violine), Laurent Marfaing (Viola) und François Kieffer (Violoncello) spielen am Donnerstag, 13. Februar, von 20 Uhr an im August-Everding-Saal. Auf dem Programm steht Mozarts Divertimento für Streichquartett F-Dur KV 138 (125c), Ravels Streichquartett F-Dur op. 35 und Griegs Streichquartett Nr. 1 g-Moll op. 27. Quatuor Modigliani zählt weltweit zu den meistbeschäftigten Quartetten. Im März 2017 trat das Ensemble als erstes Streichquartett im Großen Saal der Elbphilharmonie auf. Es wird gerühmt für Spielwitz und Pointiertheit. Der Kartenvorverkauf startet an diesem Donnerstag. Karten zwischen 17 und 27 Euro sind erhältlich in der Buchhandlung Rupprecht, Telefonnummer 089 / 641 04 71.