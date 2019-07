28. Juli 2019, 21:33 Uhr Grünwald Sperren und Umleitungen

Autofahrer sowie Fahrgäste von Buslinien müssen sich in Grünwald in den kommenden Wochen auf Umwege und Behinderungen einstellen. So wird die Staatsstraße 2072, die Tölzer Straße, von diesem Montag, 29. Juli, an bis einschließlich Freitag, 9. August, aufgrund von Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Nachdem in den vergangenen Jahren Fernwärmerohre verlegt wurden, muss die Tölzer Straße zwischen Am Wildwechsel und Stöcklkreuzweg neu asphaltiert werden. Für den überörtlichen Verkehr ist eine Umleitung von Egling über die Staatsstraße 2071, Kloster Schäftlarn und Schäftlarn sowie über die B 11 nach Pullach ausgeschildert. Für Anlieger gibt es eine innerörtliche Umleitung. Die MVV-Haltestelle Hirtenstraße wird während der Arbeiten an die Straße An den Römerhügeln verlegt. Der Linienbus wird entsprechend umgeleitet. Nach Fertigstellung der Tölzer Straße wird von Montag, 12. August, an die Nördliche Münchner Straße zwischen Dr.-Max-Straße/Robert-Koch-Straße und Bavariafilmstraße ebenfalls neu asphaltiert. Sie wird während der Bauarbeiten bis 20. September halbseitig gesperrt. Eine Einbahnregelung wird eingerichtet. Der Verkehr kann von München jederzeit auf der Nördlichen Münchner Straße durch die Baustelle fahren. Der Verkehr in Richtung München wird ab Marktplatz über Oberhachinger Straße, Josef-Sammer-Straße, Kaiser-Ludwig-Straße, Gabriel-von-Seidl-Straße und Bavariafilmstraße umgeleitet. Die Linienbusse werden ebenfalls umgeleitet, die Haltestellen werden verlegt.