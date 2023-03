Das bedrohte Sep-Ruf-Haus ist so gut wie gerettet - weil die Gemeinde Grünwald sich von den Protesten der Nachbarn und Denkmalschützer beeindrucken ließ.

Kommentar von Wolfgang Krause

Denkmalschützer sind nicht zu beneiden. Ihre Arbeit ist ein steter Wettlauf gegen die Zeit, ein Kampf gegen den Zeitgeist und oft genug auch gegen die wirtschaftlichen Interessen von Eigentümern. Was vor 20 Jahren modern war, würden manche heute gerne wegsprengen. Und wieder 20 Jahre später erkennt man vielleicht, dass es erhaltenswert ist - oder gewesen wäre. Es liegt also auf der Hand, dass sich die Einschätzung ändern kann, ob ein Gebäude schützenswert ist oder nicht. Das muss jetzt bei den von Sep Ruf gestalteten Häusern an der Grünwalder Hugo-Junkers-Straße ganz schnell passieren.