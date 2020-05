Die Gemeinde Grünwald möchte nicht die Kosten der Isarcard für ihre über 65-jährigen Einwohner übernehmen. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Antrag des SPD-Gemeinderats Achim Zeppenfeld abgelehnt. Zeppenfeld wollte für die älteren Grünwalder die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos gestalten. Es gab jedoch deutlichen Widerstand von Gemeinderatskollegen gegen den rund 1,6 Millionen Euro teuren Vorschlag. Diese Summe hatte die Verwaltung angesichts von etwa 3000 Menschen über 65 in Grünwald ausgerechnet. Gerhard Sedlmair (CSU) sprach sich gegen ein "Gießkannenprinzip" aus, da die meisten Senioren in Grünwald wohlhabend genug seien, ein solches Ticket zu bezahlen. Ingrid Reinhart von den Grünen fürchtete, alle würden es beantragen, aber dennoch mit dem Auto fahren. Sie schlug vor, ein kostenloses Ticket nur denjenigen zu spendieren, die freiwillig ihren Führerschein abgeben.

Achim Zeppenfeld fand diese Argumente unverständlich, wie er nach der Sitzung sagte. Man fördere ja in Grünwald auch den Kauf von Elektrofahrrädern und schaffe für mehr als 250 000 Euro dynamische Fahrgastinformationen an Bushaltestellen an. Allerdings sehe er ein, dass zurzeit während der Coronakrise nicht der richtige Zeitpunkt sei. Daher hätte er die Behandlung des Antrag gerne verschoben, er wurde aber sofort von der Mehrheit abgelehnt. Zeppenfeld will sein Anliegen im neuen Gemeinderat, der am Donnerstag, 7. Mai, von 19 Uhr an im Bürgerhaus seine konstituierende Sitzung hat, zu gegebener Zeit erneut vorbringen. Er kann sich vorstellen, dann eventuell nur einen Zuschuss und keine komplette Bezahlung des Tickets zu beantragen.