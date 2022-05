Bei einem Stuntversuch hat ein 13-Jähriger in Grünwald eine Frau schwer verletzt. Der Junge fuhr am Freitagnachmittag in der Ladenzeile an der Schlossstraße mit seinem Fahrrad von einer Empore die Treppenstufen zur Fußgängerzone hinab. Dabei übersah er eine Passantin am Fuß der Treppe. Er prallte mitsamt seinem Fahrrad gegen die Frau, sodass diese zu Boden geschleudert wurde. Die 59-Jährige musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 13-Jährige stürzte ebenfalls, zog sich aber nur leichtere Blessuren zu.

Motorradfahrer bei Sicherheitstraining schwer verletzt

Am Samstag hat sich ein Motorradfahrer bei einem Fahrsicherheitstraining in Aschheim so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der 45-Jährige verlor aufgrund einer Bodenunebenheit auf dem Testgelände die Kontrolle über seine Maschine. In beiden Fällen hat die Münchner Verkehrspolizei die Ermittlungen übernommen.