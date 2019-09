"Woaßt as no - zwischen Erinnerung und Vergessen" heißt ein ortsgeschichtlicher Rundgang, zu dem die Gemeindebibliothek für Dienstag, 17. September, um 15 Uhr einlädt. Uschi Kneidl führt in der vom Gesundheitsministerium initiierten ersten bayerischen Demenzwoche durch den Ort. Auf den Spuren des alten bäuerlichen Grünwald werden Anwesen im Zentrum besucht. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen in der Gemeindebibliothek. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 089/641 24 70 wird gebeten.