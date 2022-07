Von Claudia Wessel, Grünwald

Es klopft an der Tür, ein junger Mann in T-Shirt und Käppi steht da. Er möchte den PC abholen, den Raimund Bader bis vor Kurzem im Homeoffice hatte. Der Mann von der EDV geht hinter den Schreibtisch, schnappt sich den Bildschirm, eine Unterschrift von Noch-Kämmerer Bader und schon verschwindet ein Stück seiner Vergangenheit durch die Tür. "Jetzt kann ich nicht mehr zu Hause arbeiten", sagt er mit ironischem Unterton. Auch in seinem Büro im Rathaus, dem Zimmer Nummer 2.07, in dem er gerade bei Bader'schem Hollersaft am Tisch sitzt, wird er keine Zahlen mehr in die Tastatur tippen, denn an diesem Freitag beginnt seine Altersteilzeit. Stattdessen will er sich bald auf die Suche nach Hollerfrüchten am Waldrand in seinem Wohnort Straßlach machen. "Dann mach' ich einen Schnaps", sagt er.

Am 1. September 1976 hatte Bader seinen ersten Arbeitstag im Grünwalder Rathaus. Damals war er 16 Jahre alt, begann eine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt und ahnte nicht, dass er einmal als Zahlenjongleur einer der reichsten Gemeinden bekannt werden würde. Anders als sein jetziger Nachfolger Fabian Leininger, dem er schon während der vergangenen sechs Monate einen Einblick in den Grünwalder Umgang mit Haushaltsstellen geben konnte, bekam Bader 2003 keine Einführung von seinem Vorgänger Dieter Bickel, denn der war seinerzeit schon weg, im Ruhestand.

Sein ganzes Berufsleben hat er im Rathaus verbracht, jede Kostenstelle ist ihm geläufig

"Zahlen sind mein Steckenpferd", sagt Bader heute. Bevor er Kämmerer wurde, war er bereits Leiter des Rechnungswesens und Leiter der Steuerabteilung gewesen. Unendlich viele Beträge sind in seinem Gehirn offenbar dauerhaft gespeichert, das zeigt sich auch daran, dass er noch nach Monaten auf Nachfrage von Kollegen oder Lokalpolitikern bestimmte Summen bis auf die Kommastelle genau nennen kann. Auch im Gemeinderat bei der alljährlichen Vorstellung des Haushalts spielten Kommastellen eine große Rolle, denn Bader ließ beim Referieren der Millionenbeträge keine einzige aus. Besonders gern nannte er natürlich die Summe der "freien Spitze", die man mal wieder aus dem Verwaltungshaushalt "in den Sparstrumpf" transferieren konnte - definitiv immer eines der Highlights seines Vortrags, abgesehen von der meist wesentlich höher als erwartet ausgefallenen Gewerbesteuereinnahme, immer im dreistelligen Millionenbereich.

"Ich bin froh, jetzt keine Verantwortung mehr für 300 Millionen Euro zu haben", sagt Bader. Und er ist stolz darauf, dass er in 19 Jahren "nicht einen Cent verloren" hat. Die Kasse hat immer gestimmt, auch weil Bader bei allen Details nicht den Überblick verliert. "Jede Einnahme und jede Ausgabe hat eine eigene Haushaltsstelle", sagt Bader "Die 9350 steht für Erwerb von beweglichem Vermögen", erklärt er beispielhaft und es besteht kein Zweifel daran, dass er weitere, wenn nicht alle Haushaltsstellenziffern hier und jetzt auswendig hersagen könnte. Stehe vor der 9350 noch eine 06, dann handele es sich um bewegliches Vermögen im Rathaus, stehe davor die 13, gehe es um die Feuerwehr.

Manches werde er sicher nicht vermissen, sagt Bader. "E-Mails lesen, Termine machen und Hygienevorschriften umsetzen". Vermissen wird er aber das Mitgestalten in der Gemeinde und die Kollegen. Und sicher werden auch diese ihn vermissen, vor allem vielleicht die Budget-Verantwortlichen, denen Bader an jedem Jahresende sagte: "Bekommt nicht dieses Dezember-Fieber." Was bedeutete, nicht das übrige Geld einfach noch schnell und vielleicht sinnlos auszugeben. "Wir bilden einfach Haushaltsreste", so Baders Rezept. So kann man die Summen ins nächste Jahr hinüberretten. Für 20 Mitarbeiter war Bader verantwortlich. "Jetzt bin ich dann nur noch Vorarbeiter in einem Zwei-Personen-Betrieb", sagt er und lacht. Er meint sich und seine Frau, die "natürlich der Chef ist".

Die Schränke sind leer, der Schreibtisch aufgeräumt, der Hollersaft aus der eigenen Produktion schmeckt gut. In einigen Wochen werden die Früchte reifen und Bader wird sich mit einer ausziehbaren Astschere auf den Weg an den Straßlacher Waldrand machen, um die besten Exemplare von ganz oben zu erwischen. Darauf freut er sich, ebenso wie auf die Hochzeit seines Sohnes und aufs Ausschlafen. Aber er hat da noch so eine Idee: Vielleicht wird er sich auch noch als freiberuflicher Rechnungsprüfer verdingen. Sollte ihn eine Gemeinde engagieren wollen, er würde nicht nein sagen. Ein Leben so ganz ohne Zahlen, das muss ja vielleicht doch nicht sein.