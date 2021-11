Von Michael Morosow, Grünwald

Gegen die Erweiterungspläne des Pullacher Chemiewerks United Initiators macht sich nicht nur in der Standortgemeinde Widerstand breit. Jetzt hat auch der Gemeinderat im Nachbarort Grünwald unmissverständlich seinen Unwillen darüber erklärt. Per einstimmigem Beschluss lehnte das Gremium einen wesentlichen Teil des Vorhabens ab - die Umwidmung zweier bisheriger Gewerbegebiete auf dem Werksgelände in Industriegebiete. Als der Gemeinderat im November 2020 zum ersten Mal Stellung zum Vorhaben des Chemieunternehmens nahm, monierte er bereits die zu erwartende Zunahme des Verkehrs und des Schadstoffausstoßes. Damals war allerdings noch nicht die Rede von einer Umwandlung der Gewerbe- in Industrieflächen. Dadurch würden sich die Emissionen und Immissionen erhöhen, mitten in FFH- und Wohngebieten, sagte der Grünwalder Bauamtsleiter am Mittwoch. Mit dem aktuellen Beschluss lege Grünwald nun "eine Schippe drauf".