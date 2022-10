Die Postfiliale in Grünwald, bisher Partner der dortigen Postbank in der Schloßstraße 23, zieht um. Schon vom 17. Oktober an kann man die neue Einrichtung in der Südlichen Münchner Straße besuchen. Die alte Filiale bleibt bis zum 29.Oktober geöffnet, musste jetzt aber bereits aufgrund von Coronafällen beim Personal tageweise schließen. Am Donnerstag war sie wieder geöffnet, wie es die nächsten Tage weitergehe, müsse man abwarten, teilt Pressesprecher Hartmut Schlegel mit. "Wenn keine weiteren Infektionen hinzukommen, wollen wir die Filiale ab Montag wieder regulär öffnen", sagt er. Personalausfälle könnten unter Normalbedingungen oft durch Maßnahmen in der Personalplanung aufgefangen werden, erklärt Schlegel. So zum Beispiel durch "Springer" oder durch den Einsatz von Kollegen aus anderen Filialen. Dies sei derzeit wegen der hohen Zahl an Coronaerkrankungen im gesamten Filialgebiet nur mehr eingeschränkt möglich. Daher könne es in Einzelfällen auch zu einer temporären Schließung der Filiale kommen.

Wie es dann mit dem Personal in der neuen Filiale weitergeht, muss man wohl ebenfalls abwarten. Fest steht auf jeden Fall, dass am ehemaligen Standort einer der bisherigen zwei Briefkästen erhalten bleibt. Weiterhin wird noch immer ein Geschäft in Grünwald gesucht, das langfristig die Filiale beherbergt. Für die Unterkunft im ehemaligen Mahaggebäude in der Südlichen Münchner Straße gibt es vorerst einen Mietvertrag mit der Gemeinde für ein Jahr. Unter www.deutschepost.de können sich Interessenten bewerben.