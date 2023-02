Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Haus in Grünwald große Beute gemacht. Die Polizei schätzt den Wert auf an die 100 000 Euro. Als die Bewohner des Anwesens am Montag gegen 19.30 Uhr nach Hause kamen, stellten sie fest, was passiert war. Der oder die Täter waren einem Bericht des Polizeipräsidiums München zufolge über Gartenmöbel auf den Balkon geklettert. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt ins Obergeschoss und durchsuchten das Haus. Mit dem Diebesgut flüchteten sie dann in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die im Zeitraum von Freitag, 12.30 Uhr, bis Montag, 19.30 Uhr, im Bereich der Robert-Koch-Straße, Gabriel-von-Seidl-Straße und Graf-Seyssel-Straße etwas wahrgenommen haben, was mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.