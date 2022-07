Grünwald:Hunger treibt Einbrecher zur Tat

Offenbar um seinen Hunger zu stillen hat Sonntagnacht ein junger Mann versucht, in eine Gaststätte in Grünwald einzubrechen. Der 22-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München wurde aber zu seinem Pech von einer Polizeistreife dabei beobachtet, wie er gegen 21.30 Uhr mit einem falschen Schlüssel das Schloss des Gastronomiebetriebes öffnen wollte. Er habe in die Wirtschaft einbrechen wollen, um etwas Essbares zu finden, habe der Täter bei seiner Befragung angegeben, heißt es im Pressebericht der Polizei. Der verhinderte Einbrecher sei vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. An den Schlössern der Wirtschaft sei kein sichtbarer Schaden festgestellt worden. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.