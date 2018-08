17. August 2018, 21:52 Uhr Grünwald Olchi-Kinder in der Schule

Wie benimmt man sich richtig in der Schule? Die Olchi-Kinder wissen das nicht, wollen es aber unbedingt erfahren. Zu einem lustigen Lese- und Bastelnachmittag können Fast-Schulkinder oder Kindergartenkinder am Donnerstag, 6. September, in die Gemeindebibliothek Grünwald, Südliche Münchner Straße 7, kommen. Um Anmeldung (Telefon: 089/64 12 470) oder per E-Mail (info@bibliothek-gruenwald.de) wird gebeten. Der Eintritt kostet drei Euro.