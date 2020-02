Zufall oder Taktik? Steuerverschwendung oder vielleicht sogar verdeckte Wahlkampffinanzierung? Die Verteilung einer Broschüre über das Mehrgenerationenhaus mit Vorwort des Bürgermeisters sorgt in Grünwald weiter für Diskussionen. Von "unfairem Wahlkampf" mit Steuergeldern sprechen SPD, Grüne, FDP und Parteifreie. Im Gemeinderat nahm der CSU-Rathauschef nun dazu Stellung: "Ich war selbst erstaunt, dass es so spät verteilt wurde", sagte Jan Neusiedl; schließlich ist das Haus der Begegnung schon seit 2017 eröffnet. Er wolle die Verantwortung "nicht auf jemanden abschieben", so Neusiedl, aber er sei nicht da gewesen, deshalb habe er die Verteilung des aufwendigen Hochglanz-Prospekts an alle Haushalte nicht in der Hand gehabt. Als Verfasser der Broschüre firmieren die Architekten des Hauses, Gert F. Goergens und Rudolf Miklautz.

Laut Neusiedl haben mehrere Umstände dazu geführt, dass die Verteilung so kurz vor der Wahl stattfand. Erst im September habe das Café Treffpunkt eröffnet, das ein Herzstück des Hauses sei. Die neue Konzeption sollte noch mit ins Heft. Die gedruckten Exemplare wurden dann erst kurz vor Weihnachten geliefert und in der ersten Januarwoche verteilt. "Das sind ja alles sehr viele Zufälle", sagte Grünen-Gemeinderäte Ingrid Reinhart dazu. "Daran mag man glauben oder nicht. Ich glaube eher nicht daran." Neusiedl konterte: "Wenn ich mit der Broschüre hätte Wahlkampf machen wollen, glauben Sie, ich hätte es so plump gemacht?"

Landratsamt hält dèn Zeitpunkt für únglücklich gewählt

Die knapp 30 000 Euro, die das Heft die Gemeinde gekostet habe, sind laut Neusiedl im Budget für das Haus der Begegnung von 38 Millionen Euro inbegriffen gewesen. Die Rechtsaufsicht im Landratsamt, die von der Gemeinde dazu befragt wurde, halte den Betrag bei einem so großen Haushalt wie dem der Gemeinde Grünwald im übrigen nicht für unverhältnismäßig. Eine Antwort vom Landratsamt hat auch Heike Leibbrand erhalten. Die Grünwalderin hatte am 15. Januar an die Behörde geschrieben, nachdem sie die Broschüre im Briefkasten fand. "Die Zustellung des Prospekts an alle Grünwalder Haushalte stellt für mich eine unzulässige Wahlwerbung dar", schrieb sie ans Landratsamt. Von dort erhielt sie die Antwort, der Zeitpunkt der Verteilung sei zwar "unglücklich gewählt", ändere aber nichts daran, dass derartige Darstellungen nun einmal die Aufgabe eines amtierenden Bürgermeisters seien.

PBG-Gemeinderat Helmut Kraus findet an der Verteilung noch etwas anstößig, wie er in der Sitzung sagte: Der von der Gemeinde finanzierte Architektenprospekt sei eine "Schleichwerbung" für seine Berufskollegen, sagte Kraus, der selbst Architekt ist. Die Broschüre hätte deutlich nur von der Gemeinde kommen müssen. In diesem Punkt lenkte Neusiedl ein und versprach, künftig besser darauf zu achten. Im Übrigen seien keine weiteren ähnlichen Veröffentlichungen vor der Kommunalwahl geplant, versicherte der Bürgermeister.