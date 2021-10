"Nachhaltiges Wirtschaften - ein Wunschtraum oder eine Frage des politischen Willens?" ist das Thema eines Vortrags von Giulia Mennilo am Dienstag, 26. Oktober, in der Thomaskirche in Grünwald. Die promovierte Volkswirtin Mennillo ist Dozentin für Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie Nachhaltigkeit an der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Sie spricht auf Einladung des Grünwalder Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing. Beginn ist 19.30 Uhr, es gibt einen Live-Stream.