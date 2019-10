Natürlich haben sie ihre Stimmen auch schon in der für ihre Akustik viel gerühmten und viel diskutierten Elbphilharmonie erhoben. Das britische Vokal-Ensemble Voces 8 inspiriert Menschen auf der gesamten Welt mit ihrem Gesang, den es entweder A Cappella oder im Zusammenspiel mit versierten Instrumentalisten anstimmt. Nach dessen Auftritt geht es im Reigen der "Grünwalder Konzerte" hochkarätig weiter. Die im niederländischen Hilversum geborenen Brüder Lucas und Arthur Jussen, 26 und 23 Jahre alt, genießen in der Klassikwelt einen herausragenden Ruf. Bereits als Kinder traten sie vor der niederländischen Königin Beatrix auf und sie haben mit nahezu allen niederländischen Orchestern zusammengearbeitet sowie mit dem Symphonieorchester des Mariinsky Theaters, dem Hongkong Philharmonic und der Camerata Salzburg.

Lucas und Arthur Jussen geben am Mittwoch, 9. Oktober, 20 Uhr, ein Gastspiel im August-Everding-Saal in Grünwald, wo sie Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert, Leo Smit, Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Maurice Ravel sowie Fazil Say spielen werden. Der Kartenvorverkauf läuft. Karten zum Preis von 27, 23, und 17 Euro sind bei der Buchhandlung Horn erhältlich, Schloßstraße 14c, in Grünwald, Telefon 089/641 04 71.