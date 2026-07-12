Der Münchner Villenvorort hat die meisten Reichen, nach Taufkirchen aber auch den größten Anteil an Menschen, die mit ihrem Geld nicht auskommen. Wie kann das sein?

Dem Klischee nach haben die Menschen in Grünwald einen Pool im Garten, einen Porsche in der Garage und ein Ferienhaus an der Côte d’Azur. Doch auch in dem Münchner Nobelvorort sind nicht alle auf Rosen gebettet. Überraschend viele stecken sogar in finanziellen Nöten. Die Gemeinde mit der deutschlandweit höchsten Kaufkraft hat unter den Kommunen im Landkreis München die zweithöchste Quote überschuldeter Haushalte. Mehr als sieben Prozent in der Isartalgemeinde kommen mit ihrem Einkommen nicht zurecht.