Die Parteifreien Bürger (PBG) in Grünwald wollen, dass die Gemeinde die Restmüll- und Biotonnen professionell von einer Firma reinigen lässt. Die Reinigung der Tonnen stelle "hier und da" ein Problem dar, so die im Gemeinderat vertretene Gruppierung, weil die Nutzer oftmals nicht in der Lage seien, diese selbst zu reinigen. Die PBG beantragt daher, die Tonnenreinigung als weiteres, freiwilliges Angebot der Gemeinde einzuführen. Vorbild sei die Stadt München, die bereits seit Jahren für alle Tonnengrößen einen entsprechenden Service anbietet.

