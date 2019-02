6. Februar 2019, 21:50 Uhr Grünwald Michael Ritz wiedergewählt

Michael Ritz, 58, ist zum vierten Mal in Folge zum Vorsitzenden der Freien Demokraten in Grünwald.geworden. Die anwesenden Mitglieder des FDP-Ortsverbandes stimmten alle für den Versicherungsmakler und Gemeinderat aus Grünwald, der das Amt in den vergangenen sechs Jahren auch schon übernommen hatte. Ritz zur Seite wählten die Mitglieder die drei stellvertretenden Vorsitzenden Angela Zahn,63, Claudia Hoffmann, 53, und Helmut Gammel, 63.