Von Udo Watter, Grünwald

Licht ins Dunkel zu bringen, ist eigentlich eine gute Idee, im wirklichen wie übertragenen Sinn. Auch der Gewerbeverband Grünwald will sich als Initiator der Veranstaltung "Grünwald leuchtet", die an diesem Mittwoch am Luitpoldweg stattfindet, im besten Licht präsentieren - mit Candle-Light-Dinner, Live-Musik und Lichtshow - und nebenbei noch erhellende Nebenwirkungen erzielen, wie die mögliche Erkenntnis beim Besucher, dass er demnächst mal lieber wieder einen der Einzelhändler am Ort aufsuchen könnte als im Internet zu shoppen.

Freilich gilt man in Zeiten der Energiekrise nicht gerade als leuchtendes Beispiel, wenn man eine Veranstaltung unter einem derartigen Motto anbietet - zumal etwa die Freunde Grünwalds vor einigen Wochen schon beschlossen haben, die Burg genau aus dem Grund nicht mehr in der Nacht beleuchten zu lassen. Generell sollen seit dem 1. September bundesweit keine Denkmäler, Wahrzeichen und öffentlichen Gebäude mehr angestrahlt werden.

Detailansicht öffnen Auch ein Candle-Light-Dinner ist wieder Teil des Programms. (Foto: Claus Schunk)

"Das wird ja keine Lichtorgie", beruhigt Adrian Lorenz, Schatzmeister des Gewerbeverbands und Filialdirektor bei der örtlichen Sparkasse. Im Mittelpunkt stehe ohnehin das Dinner an der langen weißen Tafel, bei dem Kerzenschein für die Illumination sorgt. "Die Leute sollen ihren Spaß haben und sie kommen gerne", sagt er. Bei der jüngsten Auflage im Jahr 2019 - danach war pandemiebedingt Pause - hätten rund 4000 Leute den Weg ins Ortszentrum rund um die Schlosspassage gefunden, und zwar aus allen Teilen der Gesellschaft. "Das ist keine elitäre Cocktail-Party", betont Lorenz. Es sei eine nicht-kommerzielle Veranstaltung mit dem Ziel, die Menschen zusammenzubringen, und natürlich auch zur Unterstützung des lokalen Handels und der Gastronomie. "Es ist ein gewaltiger Organisationsaufwand", betont er. Beim Gewerbeverband geschehe alles ehrenamtlich, auch die Gemeinde leiste einen wichtigen Beitrag.

Neben Live-Musik - unter anderem spielt die in Grünwald lebende Jazz-Größe Bernhard Ullrich mit seinem Swing-Quartett - wird es bei "Grünwald leuchtet" etwa zwei Wasser-Licht-Musik-Spiele geben. Gleichwohl hält sich der Stromverbrauch durch die Lichtshows und die Strahler am Wegesrand nach Angaben der Veranstalter in Grenzen. Zur Beleuchtung der Burg in nur einer Nacht brauche man deutlich mehr Energie als für "Grünwald leuchtet", erklärt Peter Hinderer vom Vorstand des Gewerbeverbands. Und bemüht zudem den Vergleich "zu aktuellen, bereits durchgeführten oder geplanten Großveranstaltungen wie Konzerten und Volksfesten", die einen ganz anderen Stromverbrauch hätten.

Ein Vergleich mit der Beleuchtung der Burg, die abgeschaltet wurde, hält nicht stand

Thomas Lindbüchl, Vorsitzender der "Freunde Grünwalds", ist da auch bei ihm. "Bei der Veranstaltung am Mittwoch wird ja nicht ganz Grünwald dauerhaft extrem viel Strom verbrauchen, sondern es wird an einer zentralen Stelle für vielleicht maximal drei Stunden das Fest mit der besonderen Beleuchtung stattfinden", erklärt Lindbüchl. "Ein Vergleich mit dem Abschalten der Burgbeleuchtung ist nicht passend, denn wir haben ja die Burg mit großen Strahlern jeden Abend von Sonnenuntergang bis 24 Uhr beleuchtet und das braucht viel Strom." Er freue sich, dass das Fest, das viele Bürger zusammenbringe und die Kommunikation im Dorf fördere, jetzt wieder stattfinde und der "Gewerbeverband hier so toll organisiert".

Gleichwohl sei es generell eine wichtige Aufgabe, Strom zu sparen. Lindbüchl verbindet damit eine Bitte: "Ich erwarte auch, dass bei uns in Grünwald die Gewerbetreibenden in den Nachtstunden künftig ihre Reklamebeleuchtungen abschalten." Es sei wünschenswert, wenn die Schaufenster dunkel blieben oder zumindest die Beleuchtung reduziert oder gedimmt würde. "Da ist viel mehr geholfen als ein Fest zu beschneiden." Auch die Grünwalder Bürger, "die ihre Häuser und Einfahrten die ganze Nacht anstrahlen", seien gefragt, den Stromverbrauch zu reduzieren. "Das hilft nicht nur jetzt in unserer Situation, sondern auch der Tierwelt, die Nacht wieder als solche zu erkennen."

"Grünwald leuchtet" beginnt am Mittwoch, 14. September, um 16 Uhr, bei Regen wird das Fest auf Donnerstag, 15. September, verlegt. Informationen unter www.gruenwalder-gewerbeverband.de.